Donald Trump chce by USA zabrało Europie Nokię i Ericssona

Rynek infrastruktury sieci to jeden z nielicznych przypadków, gdzie w IT to Europa wygrywa z USA. Największy i najbardziej innowacyjny gracz na rynku to chiński Huawei, ale pozostałe dwa stopnie podium to Europa. Chodzi tu oczywiście o fińską Nokię i szwedzkiego Ericssona. Na dalszych pozycjach są chińskie ZTE i koreański Samsung.