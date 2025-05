Polacy nagminnie wrzucają to do sieci. Nie zdziw się, gdy zapuka policja

Internet stał się ostatnio bardzo burzliwym i podzielonym miejscem. To się jednak wkrótce zmieni. Od północy, czyli 31 maja będzie miała miejsce cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów w dniu 1 czerwca. Z tego też powodu zakazana jest jakakolwiek agitacja wyborcza. Mowa tu więc o wszystkich treściach, które zachęcają do głosowania na konkretnego kandydata, lub przeciwko niemu.