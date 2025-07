Chiny mogą się śmiać Trumpowi w twarz. Jego cła to mokry kapiszon

Dość jednak tych metafor, przejdźmy do konkretów. Cła Trumpa spowodowały wzrost cen wielu produktów w USA i jeszcze większe braki na tamtym rynku. Z perspektywy Chin eksport do USA spadł o 25,7 miliarda dolarów . Teoretycznie Trump więc odniósł sukces, uderzając Państwo Środka po kieszeni, prawda? Otóż... nie prawda.

Chiny radzą sobie świetnie bez USA

Otóż Chińczykom udało się w tym samym okresie zwiększyć eksport do innych regionów. Tym samym znacznie więcej towarów z Państwa Środka trafiło do UE, Afryki, Tajlandii, Wietnamu, czy Indii. Wszelkie straty nie tylko zostały zrekompensowane, ale Chiny uzyskały wręcz 1,7% wzrost gospodarczy. I to po miażdżącym ataku USA na ich gospodarkę.