Nowe rozdanie w Cellnex. Portugalczyk pokieruje strategią w Polsce i regionie

Dołączenie do Zarządu Cellnex Poland oraz zarządu klastra Europy Środkowej i Zachodniej to dla mnie zaszczyt i ekscytujące wyzwanie. Jestem przekonany, że dzięki silnemu zespołowi i strategicznemu podejściu, będziemy kontynuować dostarczanie najwyższej jakości usług, przyczyniając się do budowy nowoczesnej i zrównoważonej łączności.

João Cardosa, członek zarządu Cellnex Poland