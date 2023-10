Miała chronić, a ma dziurę? Popularna aplikacja w opałach

W ciągu weekendu wokół komunikatora Signal zrobiło się zamieszanie. W sieci pojawiły się doniesienia o tym, jakoby komunikator miał poważną lukę bezpieczeństwa. Czy to prawda? Autorzy komunikatora badają sprawę, ale nie trafili jeszcze na żaden wartościowy ślad.

Luka typi 0-day, czyli umożliwiająca już teraz włamanie do aplikacji, ma znajdować się w funkcji generowania podglądu linków. Po włamaniu miałoby być możliwe przejęcie kontroli nad urządzeniem mobilnym ofiary.

Twórcy komunikatora poinformowali na Twitterze, że zbadali sprawę. Nie ma dowodów na to, że luka w Signalu była wykorzystywana do włamań. Co więcej, nie ma dowodów na to, że luka w ogóle istnieje. Zespół nie otrzymał żadnych zgłoszeń, niczego sam nie znalazł i nie otrzymał żadnych sygnałów od partnerów.

We also checked with people across US Government, since the copy-paste report claimed USG as a source. Those we spoke to have no info suggesting this is a valid claim.



We take reports to security@signal.org very seriously, and invite those with real info to share it there. 2/