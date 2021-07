Poczta bez śledzenia. DuckDuckGo usunie trackery z Twoich e-maili

Poczta elektroniczna to jeden z wielu kanałów, pozwalających śledzić nasze zachowanie i na tej podstawie dobierać reklamy. DuckDuckGo uruchomiło usługę, która pozwoli korzystać z korespondencji prywatnie i umożliwi ukrywanie prawdziwego adresu e-mail.

Korzystanie z nowej usługi DuckDuckGo wymaga założenia skrzynki pocztowej z wdzięcznym adresem @duck.com. Można to zrobić w aplikacji mobilnej DuckDuckGo. Trzeba przejść do ustawień, następnie do sekcji poświęconej poczcie i tam dopisać się do listy oczekujących. Aplikacja wyśle powiadomienie, gdy będzie można już korzystać z prywatnej poczty DuckDuckGo i założyć skrzynkę. Należy pamiętać, że ta funkcja jest jeszcze testowana i DuckDuckGo nie chce udostępnić jej wszystkim zainteresowanym użytkownikom jednocześnie.

Zobacz: Odeszłam od Google na 2 tygodnie. DuckDuckGo nie nadaje się do poważnej pracy

Dlaczego warto? DuckDuckGo szacuje, że około 70% wysyłanych e-maili zawiera elementy śledzące. Są to komponenty pozwalające określić, kiedy e-mail został otwarty, na jakim urządzeniu i gdzie (z jakiego adresu IP). Trackery mogą być wykorzystane do mierzenia skuteczności kampanii mailingowych albo do lepszego dobierania reklam.

DuckDuckGo obiecuje, że jego skrzynka pocztowa będzie usuwać trackery z naszej poczty. Podobnie jak podczas przeglądania stron z rozszerzeniem DuckDuckGo, tu również będzie można zobaczyć wszystkie zablokowane mechanizmy śledzące. Ponadto DuckDuckGo obiecuje, że nie będzie zapisywać naszej korespondencji, by usunąć z niej komponenty śledzące. Wszystko będzie się działo „w locie”. Ba, nie będzie samowolnie zapamiętywać nawet adresów e-mail, z którymi piszemy. Ma to też swoje wady – jeśli chcesz zachować adres e-mail, musisz zadbać o to samodzielnie.

Poza tym DickDuckGo obiecuje, że jeśli nie będzie zobligowane do tego prawnie, nie udostępni nikomu adresów e-mail użytkowników i w miarę możliwości o tym powiadomi. Nie będzie też korzystać z usług stron trzecich przy prowadzeniu poczty.

Tymczasowa skrzynka DuckDuckGo

Ponadto poczta DuckDuckGo umożliwi generowanie tymczasowych adresów e-mail na wypadek, gdyby ktoś obawiał się, że adres zostanie przekazany stronie trzeciej albo po prostu nie chce podawać swojego adresu. System ten będzie działał podobnie do usługi Guerilla Mail, sztuczki Gmaila z plusem czy generowania losowych adresów dla konta Apple. Takie adresy przydadzą się przy zapisywaniu się do czasowych wersji próbnych usług albo gdy obawiasz się wycieku danych. Gdy tymczasowy adres przestanie być potrzebny, możesz go dezaktywować ręcznie.

Uzupełnianie adresu e-mail w formularzach oraz możliwość utworzenia tymczasowego adresu będą dostępne nie tylko w aplikacji mobilnej DuckDuckGo. Ta funkcja trafi także do rozszerzenia DuckDuckGo dla przeglądarek desktopowych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DuckDuckGo, wł.

Źródło tekstu: DuckDuckGo