Masz iPhone'a? Uważaj na takie wiadomości

Smartfon ma każdy z nas. Jednak bez względu na to, czy to iPhone, czy urządzenie z Androidem, musimy uważać na oszustów, którzy chcą się dobrać do naszych danych i pieniędzy.

Smartfony niemal całkowicie zawładnęły życiem codziennym wielu z nas. Dzięki tym urządzeniom komunikujemy się ze światem, w tym z bliskimi i znajomymi, przeglądamy zasoby Internetu, kupujemy i płacimy. Jednocześnie z rozwojem technologii komunikacyjnych, ewoluują również metody stosowane przez oszustów, chcących wzbogacić się naszym kosztem. Jedną ze stosowanych przez nich metod w przestępczej działalności jest phishing, który ma na celu wyłudzenie informacji, takich jak dane uwierzytelniające czy informacje o kartach kredytowych. A to może prowadzić do straty pieniędzy.

Przed kolejną kampanią phishingową ostrzega CSIRT KNF. Tym razem działania oszustów są wymierzone w użytkowników iPhone'ów z włączonymi wiadomościami iMessage. Jak informuje Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa, działający w ramach Komisji Nadzoru Finansowego, cyberprzestępcy przesyłają fałszywe wiadomości, w których podszywają się pod firmę InPost oraz informują swoje potencjalne ofiary o konieczności zaktualizowania adresu dostawy przesyłki.

W treści wiadomości jest również adres, który prowadzi rzekomo do formularza umożliwiającego uzupełnienie swoich danych. W rzeczywistości jest to spreparowana przez oszustów strona internetowa, służąca do wyłudzania danych osobowych oraz informacji o kartach płatniczych użytkowników. Wpisanie jakichkolwiek danych tam spowoduje, że trafią one do przestępców.

Nie daj się okraść!

Zapobieganie skutkom phishingu jest istotnym elementem ochrony prywatności i danych osobowych na urządzeniach mobilnych, takich jak iPhone'y. Aby zminimalizować ryzyko, warto stosować się do następujących zasad:

Bądź ostrożny wobec nieproszonych wiadomości. Niezależnie od tego, czy są to e-maile, wiadomości tekstowe czy komunikaty w mediach społecznościowych, zawsze traktuj je z podejrzliwością, zwłaszcza jeśli zawierają prośby o przekazanie danych osobowych czy finansowych.

Upewnij się, że aplikacje są pobierane z zaufanych źródeł. Wszystkie aplikacje powinny być instalowane wyłącznie z oficjalnego sklepu App Store, który oferuje dodatkowe warstwy zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem.

Bądź czujny na nieznane zaproszenia do kalendarza. Mogą one być wykorzystywane do rozprowadzania szkodliwego oprogramowania lub innych form oszustw.

Jeśli masz podejrzenia co do bezpieczeństwa swojego konta Apple ID, skontaktuj się z wsparciem firmy Apple. Pamiętaj, że regularne aktualizacje systemu i unikanienie modyfikacji systemowych (jailbreak), znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa. Pobieraj aplikacje tylko z oficjalnego sklepu, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do Twojego iPhone’a.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, CSIRT KNF / X

Źródło tekstu: Apple, CSIRT KNF / X