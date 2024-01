Android zagrożony. To może spotkać każdego użytkownika

Na Androidzie wkrótce może pojawić się nowe, niezwykle niebezpieczne oprogramowanie. Już jest sprzedawane za pośrednictwem Telegrama.

Zidentyfikowany nowego cyberprzestępcę, który za pośrednictwem Telegrama sprzedaje w teorii niezwykle niebezpieczne oprogramowanie do atakowania użytkowników Androida. Jeśli jego zapewnienia są prawdziwe, to narzędzie może być bardzo groźne.

Groźny malware na Androida

Bawless service, bo tak nazwał się cyberprzestępca, sprzedaje za pośrednictwem Telegrama oprogramowanie, które według jego zapewnień składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest Android RAT (AndroRAT), który — gdy zostanie zainstalowany na urządzeniu — daje zdalny dostęp do urządzenia i pozwala na manipulowanie nim.

Drugim składnikiem oprogramowania jest Line Crypter. Jest to niezwykle wyrafinowane narzędzie, które pozwala uniknąć wykrycia przez programy zabezpieczające. Dzieje się to poprzez szyfrowanie i odszyfrowanie złośliwego kodu, przez co nie jest on dostępny dla mechanizmów zabezpieczających.

Bawless oferuje oprogramowanie w cenie 2300 dolarów. Akceptuje płatności w różnych kryptowalutach, co oczywiście ma utrudnić zlokalizowanie go i poznanie jego prawdziwej tożsamości. Jednak nie to jest najważniejsze. Jeśli Android RAT z Line Crypterem działa tak, jak opisuje to cyberprzestępca, to możemy mieć do czynienia z bardzo niebezpiecznym malwarem.

Na szczęście specjaliści ds. bezpieczeństwa już zwrócili na niego uwagę, więc prawdopodobnie wezmą się za dokładną analizę oprogramowania i opracowanie metod, które utrudniłyby mu działanie.

Zobacz: Pilnie usuń to z telefonu. Wysysa pieniądze z konta

Zobacz: Android: szybko odinstaluj te aplikacje. Mogą przejąć twój telefon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: rafapress / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TheCyberExpress