Masz smartfon? To wiedz, że mogą ci podglądać zdjęcia

Telefony z Androidem w wersji 13 i 14 mają poważną lukę bezpieczeństwa, która pozwala ominąć ekran blokady i uzyskać dostęp do danych poufnych.

Jose Rodriguez, znany w sieci jako @VBarraquito, wykrył poważny błąd w Androidzie w wersjach 13 oraz 14. Według ostatnich danych oznacza to, że problem dotyczy ponad 43 proc. użytkowników systemu.

Błąd pozwala atakującym ominąć ekran blokady urządzenia i uzyskać dostęp do danych na telefonie czy tablecie. Co gorsze, według Rodrigueza Google wie o tym od kilku miesięcy i nic z tym nie robi.

Luka bezpieczeństwa w Androidzie

Co prawda ominięcie ekranu blokady wymaga fizycznego dostępu do urządzenia i nie da się tego zrobić zdalnie, ale i tak jest to bardzo poważna luka. Przecież w takim wypadku wystarczy telefon z poufnymi danymi ukraść, aby następnie łatwo uzyskać do nich dostęp.

W zależności od scenariusza atakujący mogą zdobyć dostęp do zdjęć, kontaktów, a w najgorszym przypadku nawet do konta Google. Firma ma od maja wiedzieć o tym problemie, ale zdaniem Rodrigueza do tej pory nie wydała aktualizacji, która by ową lukę bezpieczeństwa usuwała. Poprzednim razem Google na załatanie tak dużego błędu potrzebował 4 miesięcy.

