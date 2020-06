Zoom: nie będzie szyfrowania w darmowej wersji bo... współpracujemy z FBI

Zoom to popularna amerykańska aplikacja, która musi się mierzyć z poważnymi zastrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Mówiąc wprost: zabezpieczenia są dziurawe. Teraz firma wyjaśnia czemu wprowadziła szyfrowanie tylko w wersji płatnej.

Zoom przebojem zdobył pozycję na rynku komunikatorów podczas rozpropagowania pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa. Amerykańskie rozwiązanie do wideorozmów szybko doczekało się wielu zarzutów dotyczących bezpieczeństwa, a większość kont można tanio kupić w darknecie. W końcu miesiąc temu informowaliśmy, że Zoom wreszcie wprowadza szyfrowanie z prawdziwego zdarzenia. Niestety, skorzystać z niego mogą tylko ci, którzy zapłacą.

Teraz przedstawiciele firmy wyjaśnili jakie pobudki oficjalnie stoją za taką decyzją. Okazuje się, że przedsiębiorstwo współpracuje z FBI. Co to ma do rzeczy? Otóż szyfrowanie nie pozwoliłoby pracownikom podejrzenia konkretnych rozmów, a podejrzani ludzie korzystają w większości właśnie z wersji darmowej.

Zoom nie jest jednak jedyną aplikacją, która skorzystała na ostatnich wydarzeniach. Liczba użytkowników skokowo wzrosła też w takich rozwiązaniach jak Microsoft Teams, Slack czy Skype.

