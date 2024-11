Zdjęcia Google będą jak Facebook? Idzie kolejna zmiana

Aplikacja Zdjęcia Google wprowadza właśnie ważną zmianę. Zniknie sekcja poświęcona udostępnianiu zdjęć, a w zamian pojawi się funkcja bardziej przydatna na co dzień… i bardziej społecznościowa.

Zmianę w aplikacji Zdjęcia Google zaobserwujesz na górze ekranu. Zamiast piktogramu z dwiema osobami pojawi się dzwoneczek. To oznacza, że zamiast sekcji poświęconej udostępnianiu zdjęć dostaniemy element, który pozwoli być na czasie.

„Updates”. Na czasie ze zdjęciami

Dzwoneczek będzie oczywiście atrybutem powiadomień. Po dotknięciu go będzie można zobaczyć aktualizacje w udostępnianych albumach oraz w rozmowach.

W sekcji poświęconej aktualizacjom zobaczymy udostępnione przez linki albumy, udostępnione wspomnienia, a także konwersacje. Przy tym konwersacje mają w tym widoku najniższy priorytet.

Nie będzie już tak, że udostępniasz album, a potem możesz o nim zapomnieć. Jeśli zaś otrzymasz link do udostępnionego albumu, powiadomienie e-mail nie będzie głównym bodźcem, by tam zajrzeć. Zmiana w interfejsie powinna zachęcić do częstszych interakcji między użytkownikami. Być może to krok mający zbliżyć Zdjęcia Google do aplikacji społecznościowych. Zwłaszcza jeśli będzie można budować tu oś czasu na wzór Facebooka i obserwować oś czasu bliskich osób.

Zobacz: Zdjęcia Google żegnają „Wspomnienia”? Zastąpi je nowa funkcja

Warto zauważyć, że dzwonek wygląda tak samo, jak w aplikacji YouTube i innych produktach Google.

Aktualizacja wprowadzana jest w pierwszej kolejności na Androidzie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tada Images / Shutterstock, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google