Zajęło to Apple 17 lat - iPhone'y w końcu mogą nagrywać rozmowy

Ruszyła wysyłka iOS 18.1 w wersji beta dla deweloperów, a wraz z nią pojawia się nowa funkcja iPhone'ów - nagrywanie rozmów.

Możesz poczekać do października lub zabawić się w dewelopera już teraz

Apple wczoraj ogłosił, że funkcje z pakietu Apple Intelligence pojawią się nie podczas premiery iPhone'ów 16 lecz nieco później, w październiku, wraz z oficjalną aktualizacją iOS do wersji 18.1. Jednocześnie twórcom oprogramowania została właśnie udostępniona wersja beta tego systemu.

Zainstalować można ją póki co wyłącznie na Apple iPhone 15 Pro i Apple iPhone 15 Pro Max, więc nie, przynajmniej na tę chwilę starsze iPhone'y rozmów nie nagrają. Aby zabrać się do nagrywania trzeba wybrać nową opcję widoczną w lewym górnym rogu ekranu aplikacji telefon. Nasz rozmówca zostanie poinformowany, że rozmowa jest nagrywana i to by było na tyle.

Po zakończonym połączeniu plik z nagraniem rozmowy znajdziemy w aplikacji Notatki. Tam też automatycznie pojawi się transkrypcja, którą telefon przygotowuje bez udziału internetu - lokalnie, w telefonie za pomocą koprocesora NPU.

By jednak dostać dodatkowo podsumowanie rozmowy, musimy mieć aktywny pakiet Apple Intelligence. Na ten Europejczycy poczekają przynajmniej do przyszłego roku.

Zobacz: Apple odcina pępowinę. Te sprzęty nie dostaną już aktualizacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Authority, oprac. wł