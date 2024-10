YouTube chce zmiany, a internauci nie bardzo. "Degradacja stulecia"

Nie wszystkie zmiany są pożądane przez użytkowników. Tak jest tym razem. YouTube chce bardzo coś ukryć i schować, a internauci nie bardzo sobie tego życzą.

YouTube eksperymentuje. Tym razem ze stroną główną. Chce ukryć liczbę wyświetleń oraz dat przesłania. Dzięki temu ekran użytkownika będzie bardziej czytelny i uporządkowany. Użytkownicy są podzieleni w kwestii tych zmian, większość nie jest zadowolona.

Zmiany w interfejsie YouTube

Najnowsza zmiana YouTube polega na schowaniu zarówno liczby wyświetleń, jak i dat przesłania filmików, podczas pierwszego ładowania strony. Narazie jest to tylko test, przeprowadzany na wybranej liczbie użytkowników. Póki co jednak reakcje nie są zbyt entuzjastyczne. "Nie sądzę, aby to pomogło.", "Degradacja stulecia" - to tylko niektóre z opinii, wyrażone przez internautów.

YouTube is reportedly testing a homepage layout without view counts and upload dates pic.twitter.com/6oc3xzdegF — Dexerto (@Dexerto) October 28, 2024

Po co taka zmiana?

Powody nie zostały oficjalnie przedstawione, ale jak można się domyślić, zmiany mają sprawić, że cały interfejs stanie się bardziej przejrzysty. Jest to także próba skłonienia widzów do klikania w treści, które jeszcze nie są wiralami.

Usunięcie liczby wyświetleń pomoże ludziom poszerzyć wybór, bo przestaną sugerować się najpopolarniejszymi filmami. Ukrywanie dat, ma nieco mniej sensu, ponieważ najwierniejsi widzowie YouTube lubią sięgać po te najbardziej aktualne.

Zobacz: YouTube bezlitosny. Zmusi cię do oglądania reklam

Zobacz: YouTube spełnia prośbę użytkowników. Cenna nowość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T. Schneider / Shutterstock.com

Źródło tekstu: androidpolice.com