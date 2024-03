YouTube ma nową funkcję. Wystarczy zanucić

Szukanie muzyki na YouTubie właśnie stało się dużo łatwiejsze. Melodię możesz nawet zanucić.

Google poinformował o wprowadzeniu ważnej nowości do aplikacji YouTube Music. Dzięki niej szukanie piosenki, która akurat utkwiła wam w głowie, a nie pamiętacie jej nazwy, będzie dużo łatwiejsze.

YouTube Music, a szukanie muzyki

W nowej wersji aplikacji YouTube Music pojawiła się bardzo ciekawa funkcja, która pozwoli na dużo łatwiejsze wyszukanie konkretnej piosenki. Od teraz użytkownicy mogą ją zaśpiewać, zagrać, a nawet zanucić. Sztuczna inteligencja postara się możliwie precyzyjnie dopasować to, co usłyszy do konkretnych utworów.

Aby uruchomić funkcję, konieczne jest przejście do wyszukiwarki, a następnie kliknięcie niewielką ikonę obok mikrofonu. Następnie wystarczy już tylko zaśpiewać lub zanucić to, czego aktualnie szukacie. Po chwili powinniście zobaczyć wyniki, wśród których ma znaleźć się utwór, który was interesuje.

fot. Izmir_Stinger (Reddit)

Nowa funkcja pojawiła się już o części użytkowników YouTube Music na iOS oraz Androida. Jednak będzie ona wprowadzana etapami, więc niektórzy będą musieli trochę dłużej na nią poczekać. Jestem ciekaw, jak wielki wpływ mają tutaj zdolności muzyczne. W końcu nie każdy umie śpiewać czysto, więc fałszowanie może być dla AI mocno mylące.

