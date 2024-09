YouTube rozczarowuje i to jak. Chodzi o teksty utworów

YouTube Music wprowadził funkcję tekstów na żywo nieco ponad rok temu. Niestety, okazuje się, że bywa bardzo wybrakowana w wielu utworach na Androidzie i iOS. Nie pośpiewamy wielu piosenek, gdyż teksty nie działają prawidłowo.

Znikają teksty na żywo

W ciągu ostatnich kilku dni, statyczne teksty, które nie są zsynchronizowane z tym, co jest odtwarzane, powróciły do wielu utworów. Ale ich powrót rozczarował wielu użytkowników. Rozmiar czcionki okazał się znacznie mniejszy niż do tej pory, a tło jednolitego koloru, zamiast rozmytej okładki, nie ma podświetlenia wiersz po wierszu, ani też automatycznego przewijania.

Jak donosi 9to5Google, spośród 25 najlepszych piosenek w Stanach Zjednoczonych, aż 13 z nich ma statyczne teksty. Dotyczy to zarówno starych, jak i nowych piosenek, wydaje się także, że źródło utworu także nie ma żadnego znaczenia.

Problem dotyczy YouTube na Androida i iOS. Aplikacja internetowa nigdy nie miała tekstów na żywo. Prawdopodobnie jest to problem związany z serwerem.

Funkcja, dzięki której można podglądać tekst piosenek YouTube Music na żywo i tak została wdrożona z dużym opóźnieniem, jak na firmę, która wydaje się przodować w oprogramowaniu. Tego typu podgląd tekstu w Spotify to standard i aby zapoznać się z tekstem utworu, wystarczy właściwie jeden klik. Apple Music wdrożyło ją jeszcze wcześniej. To dość rozczarowujące, że mimo tak późnego wdrożenia, YouTube nie radzi sobie z tym rozwiązaniem i powraca do statycznej wersji utworów. Miejmy jednak nadzieję, że użytkownicy YouTube Music też wkrótce pośpiewają, tak jak chcą.

Zobacz: YouTube na Androida dostanie nową funkcję. Aż dziwne, że dopiero teraz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google