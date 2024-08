Nowy przycisk na YouTube. Mała rzecz, a wiele zmienia

YouTube szykuje nową funkcję, która ma uchronić użytkowników platformy przed dezinformacją.

Internet jest dzisiaj pełen dezinformacji. Wystarczy wspomnieć o osobach wierzących w płaską ziemię, przekonujących o szkodliwości 5G, a nawet wierzących, że Ziemią rządzą reptilianie lub masoni. YouTube zamierza z tym walczyć. W związku z tym na platformie pojawiła się nowa funkcja.

YouTube walczy z dezinformacją

YouTube uruchomił nową funkcję, która ma ułatwić walkę z dezinformacją. Na razie jest ona dostępna testowo i dla ograniczonego grona użytkowników, ale docelowo zapewne stanie się dostępna dla wszystkich. Na razie nie wiemy, kiedy mogłoby to nastąpić.

A czym nowa funkcja jest? To notatki społeczności, które mają działać podobnie, jak na Twitterze/X. Jeśli w jakimś filmie pojawią się nieprecyzyjne informacje, to użytkownicy będą mogli wysłać swoją notatkę, która ma daną kwestię doprecyzować. Jeśli zostanie ona zatwierdzona, to zacznie wyświetlać się przy filmie.

Aye YouTube is adding community notes pic.twitter.com/xVOw9yEzhJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) August 7, 2024

Google zaleca, aby tego typu notatki oparte były na sprawdzonych źródłach, nie zawierały własnych opinii i nie odnosiły się negatywnie do twórcy filmu. Mają być napisane w sposób rzeczowy i neutralny. Wtedy mają szansę na publikację.

Nowość po raz pierwszy została zapowiedziana w czerwcu, a teraz zostaje udostępniona większemu gronu użytkowników. Co ważne, na razie dostępna jest tylko na urządzeniach mobilnych, gdzie pod filmami pojawia się dodatkowa ikona "dodaj notkę".

Zobacz: Święto lasu. Google ogarnął, że reklamy na YouTube bywają wkurzające

Zobacz: YouTuber na prezydenta. Miliony ludzi chcą, by kandydował

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Chayjitti Hongmanee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena