WhatsApp się ogarnął. Koniec z przepalaniem czasu

WhatsApp w końcu pozwoli na odsłuchiwanie wiadomości głosowych poza oknem czata, gdzie zostały wysłane. To niewielka, ale bez wątpienia potrzebna zmiana.

Każdy, kto korzysta z WhatsAppa, a jednocześnie otrzymuje czasem wiadomości głosowe, wie doskonale, jak może być to uciążliwe. Prowadząc kilka konwersacji naraz, trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo przeskoczenie do innego czatu w czasie odsłuchu kończy się zakończeniem odtwarzania. Nie da się kontynuować w tle, a przynajmniej do tej pory nie dało, bo oto komunikator otrzymał właśnie przełomową aktualizację.

Wydana na produkcję w środę wersja numer 22.4.75, poprzedzona kilkoma tygodniami beta testów, ostatecznie wprowadza funkcję odtwarzania wiadomości głosowych w tle. Teraz nagranie będzie kontynuowane nawet po przejściu do innego okna rozmowy, a wstrzymać metodą brutalnej siły może je dopiero odpalenie kolejnej wiadomości audio.

Wprawdzie w tej chwili na taki luksus liczyć mogą wyłącznie posiadacze iPhone'ów, ale wydaje się, że debiut nowej funkcji na Androidzie to tylko kwestia kilku, może kilkunastu dni. Co warto zauważyć, WhatsApp testował odtwarzanie w tle już od początku stycznia. Równolegle na obydwu wiodących platformach mobilnych. Trudno więc zakładać, aby ktokolwiek miał zostać teraz wyrzucony poza nawias.

Aktualizacja dla systemu iOS waży dokładnie 106,5 MB i jest oczywiście dostępna do pobrania poprzez App Store. Tradycyjnie tylko producent zastrzega, że u części użytkowników powiadomienie o updacie może pojawić się z pewnym opóźnieniem, co jednak niczym szczególnym u WhatsAppa nie jest.

Źródło zdjęć: Shutterstock (guteksk7)

Źródło tekstu: WhatsApp, oprac. własne