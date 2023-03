WhatsApp. Nowa funkcja na tablety z Androidem

WhatsApp, jeden z najpopularniejszych komunikatorów internetowych w końcu bierze się za tablety. Wprowadzą funkcję, która zwiększy wygodę korzystanie z aplikacji.

WhatsApp jest jednym z najchętniej używanych komunikatorów internetowych przez użytkowników urządzeń mobilnych. Pomimo tego, posiadacze tabletów mogli mieć słuszne wrażenie, że są traktowani po macoszemu. Wszelkie najlepsze funkcje trafiały na smartfony z systemem Android lub iOS, lecz omijały tablety. Jednak najnowsza aktualizacja jest skierowana właśnie do nich.

WhatsApp z podzielonym ekranem na tabletach

Jak donosi portal WABetaInfo, WhatsApp szykuje się do wprowadzenia wygodnej funkcji dla tabletów z systemem Android. Firma zdaje sobie sprawę z tego, że większy ekran, to większa powierzchnia robocza i grzechem byłoby tego faktu nie wykorzystać. Dlatego też już wkrótce użytkownicy dostaną dostęp do podziału ekranu na dwie części. Jak możemy zobaczyć na udostępnionym zdjęciu, na jednej może znaleźć się rozmowa, a na drugiej lista konwersacji.

Wspomniana funkcja split view właściwie już teraz ujrzała światło dzienne, lecz jest dostępna tylko dla osób zapisanych do programu beta testów. Nie wiadomo, kiedy trafi do wszystkich użytkowników.

