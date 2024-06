Ta funkcja WhatsApp nie każdemu się spodoba. Jest jednak potrzebna

Najnowsza aktualizacja WhatsApp wymaga, aby wiek użytkownika był dokładnie potwierdzony.

Dwa miesiące temu komunikator zmienił regulamin korzystania na terenie krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii - mogą z niego korzystać dzieci w wieku 13 lat. Wcześniej regulamin wykluczał z usługi osoby młodsze niż 16 lat.

Niedawno, kilka Stanów w USA, przyjęło nowe przepisy dotyczące weryfikacji wieku. Wymagają one podania roku urodzenia użytkownika w aplikacjach mediów społecznościowych, aby ograniczyć dzieciom dostęp do treści dla dorosłych, a także uniemożliwić im dostęp do witryny bez zgody rodziców.

WhatsApp Android v2.24.12.25 dostał komunikat, ostrzegający użytkownika, że nie można zmienić informacji o roku urodzenia w późniejszym etapie. A podanie daty urodzenia jest niezbędne do korzystania z aplikacji.

Gdy tylko użytkownik wpisze datę urodzenia, zobaczy obok wyliczony wiek. Po naciśnięciu przycisku Dalej, należy wiek potwierdzić.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.12.25: what's new?



WhatsApp is working on a feature to ask certain users to enter their birth year to comply with recent legislation in certain U.S. states, and it will be available in a future update!https://t.co/GSRYCFUREu pic.twitter.com/YOVsN7TWVE