WhatsApp chce być lepszy. Znów majstruje przy czatach

WhatsApp się nieustannie zmienia i ostatnio najchętniej majstruje przy czatach. Zmiany, albo trafią w nasze gusta, albo nie. Fazy testów dają ogólne wyobrażenie na temat kierunku zmian i oferują czas na przemyślenia, czy to faktycznie nam potrzebne.

WhatsApp ostanimi czasy zmierza ku temu, aby być bardziej uporządkowanym. W zeszłym miesiącu wersja beta WhatsApp na Adroida, wprowadziła nową funkcję, która umożliwia tworzenie list i dodawanie do nich osób. Funkcja ta była testowana na niewielkiej grupie osób, stąd nie było o niej zbyt wielu informacji w sieci. Wkrótce ma się to zmienić.

W nowym raporcie WABetaInfo pokazuje jak można używać nowej funkcji. Najnowsza wersja komunikatora na Androida, pozwala używać list, które użytkownik stworzył, jako filtrów.

Co to oznacza w praktyce? Otóż to, że możesz stworzyć listę o nazwie Rodzina i dodać do niej wszystkich jej członków. Na ekranie czatu odnajdziemy listę po nadanej nazwie, jako filtr. Funkcja ta ułatwia i przyspiesza odnajdywanie czatów. WhatsApp uważa, że oszczędzamy nasze nerwy i cenny czas.

W tej chwili brak jest jeszcze oficjalnych informacji na temat, kiedy Meta planuje udostępnić funkcję publicznie. Wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się jej w przeciągu najbliższych miesięcy.

