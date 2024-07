WhatsApp będzie grzebał w twoich zdjęciach, ale to dobrze

WhatsApp wkrótce zacznie się zachowywać jak Chat GPT — przeanalizuje twoje zdjęcia, upiększy je, czy odpowie, co o nich myśli.

WhatsApp przejdzie fuzję z Meta AI, na celowniku twoje zdjęcia

Jak donosi WABetaInfo, WhatsApp w wersji beta dla Androida v2.24.14.20 wprowadza nową funkcję, która pozwoli Meta AI analizować i edytować zdjęcia użytkowników. Meta AI będzie mogła identyfikować obiekty na zdjęciach oraz opisywać, co się na nich dzieje. Na tę chwilę nowe rozwiązanie nie zostało jeszcze udostępnione do publicznych testów.

Użytkownicy będą mieli możliwość ręcznego udostępniania zdjęć do Meta AI za pomocą nowego przycisku w aplikacji. Chatbot AI będzie również w stanie edytować zdjęcia na podstawie podanych przez użytkownika tekstowych poleceń.

Co raz wrzuciłeś w AI już stamtąd nie wróci?

Już na wstępie Meta zdaje się wyprzedzać ewentualne obawy użytkowników. Zjęcia przesłane do chmury obliczeniowej chatbota będzie można z niej później usunąć, by nie były dalej przetwarzane np. do trenowania modeli AI. A przynajmniej tak to wygląda na tę chwilę we wczesnej wersji aplikacji.

Nowe rozwiązanie ma pozwalać też na generowanie obrazów od zera, podobnie do rozwiązania zaprezentowanego przez Apple podczas tegorocznego WWDC. Chyba jednak bardziej ekscytująca od graficznych podsumowań jest możliwość wyboru dowolnego zdjęcia przesłanego na czacie prywatnym czy grupowym i przerobienie go na zupełną wersję przez AI.

