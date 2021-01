Telegram może zniknąć z App Store, bo nie zatrzymał ataku na Kapitol

Telegram zrobił wiele dobrego dla osób chcących zachować prywatność w komunikacji, ale nie każdemu się to podoba. Apple może zostać zmuszony, by usunąć Telegram z App Store. Chodzi o wtargnięcie do Kapitolu.

Pomysłodawcą usunięcia Telegrama z App Store jest organizacja non-profit Coalition for a Safer Web, działająca w USA. To ona wniosła przeciwko pozew przeciwko wydawcom komunikatora. Oskarża ich o bezczynność w obliczu przemocy i brak działań przeciwko ekstremistycznym treściom. To z kolei jest sprzeczne z zasadami korzystania z App Store.

Konkretnie chodzi o to, że przed wtargnięciem do Kapitolu Stanów Zjednoczonych na początku 2021 roku wiele osób korzystało z tego komunikatora. To w pewnym stopniu reakcja na wyłączenie konserwatywnej aplikacji społecznościowej Perler. Wydarzenia w Kapitolu zbiegły się w czasie z zapowiedzią zmian w polityce prywatności szalenie popularnego komunikatora WhatsApp. To wszystko spowodowało, że Telegram zdobył mnóstwo nowych użytkowników. Siłą rzeczy był zainstalowany również na telefonach osób, które wtargnęły do rządowego budynku.

Organizacja szykuje analogiczny pozew w sprawie Telegrama w Google Play. Na Androidzie jednak można skorzystać z instalacji spoza Google Play. Użytkownicy iOS-a niestety nie mają tego komfortu. Miejmy nadzieję, że sprawę uda się rozwiązać bez szkody dla Telegrama.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: The Washington Post