Spotify ma nowy sposób na brak zasięgu. Skorzystasz od dziś

Spotify wprowadza od dziś nową funkcję Offline Backup, która daje użytkownikom Premium na całym świecie nowy sposób na dostęp do ulubionych utworów bez konieczności ich pobierania.

Funkcja Offline Backup umożliwia dostęp do ulubionej muzyki o każdej porze i w dowolnym miejscu – nawet w obszarach bez zasięgu sieci. Nowość Spotify jest szczególnie przydatna dla osób często podróżujących, przebywających w odległych lokalizacjach lub chcących oszczędzać dane.

Spotify Offline Backup nie wymaga pobierania

Funkcja odtwarzania utworów ze Spotify, gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem sieci, jest już dobrze znana od lat, wymaga jednak wcześniejszego pobrania do pamięci urządzenia wybranych albumów lub playlist. Funkcja Offline Backup działa inaczej – nie wymaga specjalnego pobierania.

Offline Backup automatycznie tworzy jedną, łatwo dostępną listę z ulubionymi utworami. Nowa funkcja daje po prostu dostęp do utworów, które zostały zapisane na urządzeniu podczas regularnego korzystania z aplikacji i zachowane jako pamięć podręczna.

Offline Backup automatycznie pojawi się w głównej sekcji aplikacji Spotify za każdym razem, gdy urządzenie będzie w trybie offline. Użytkownicy nie są przy tym skazani na odtwarzanie zawsze tych samych nagrań – utwory na liście Offline Backup można filtrować i sortować według wykonawcy, nastroju czy gatunku. Dzięki temu można wybrać do słuchania tylko to, na co się ma ochotę.

Żeby skorzystać z nowej funkcji Offline Backup, należy się upewnić, że ostatnio odtwarzanych było więcej niż pięć utworów i jest włączona opcja offline. Można ją znaleźć w sekcji „Ustawienia”, a następnie „Zapisywanie danych i offline” lub „Pamięć”.

Funkcję Offline Backup można też dodać do swojej biblioteki Spotify, aby uzyskać do niej łatwy dostęp w dowolnym momencie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Spotify

Źródło tekstu: Spotify