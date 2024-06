Spotify testuje nowy plan. Niby premium, ale czegoś mu brakuje

Spotify wprowadziło nowy, tańszy plan Basic, dostępny w niższej cenie, jednak z ograniczeniami. Za cenę dostępu do audiobooków, można zaoszczędzić dolara miesięcznie.

Spotify wprowadził nowy plan subskrypcji dla klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W ramach planu Basic za 10,99 USD. Spotify twierdzi, że ten plan oferuje wszystkie te same korzyści co Spotify Premium, jednak bez miesięcznego dostępu do audiobooków.

Kilka tygodni temu Spotify zmieniło ceny planów taryfowych w USA, podnosząc cenę Premium Individual z 10,99 do 11,99 dolarów miesięcznie. Plan Basic dał klientom szansę powrotu do starej ceny, stosunkowo niskim kosztem.

Plusy i minusy Spotify Basic

Konto Premium, również Spotify Basic, zapewnia nielimitowany dostęp do muzyki i podcastów bez reklam, z możliwością pobierania utworów, albumów i playlist, aby korzystać z aplikacji offline.

Wybierając Basic tracisz dostęp do 15 godzin/miesięcznie darmowego słuchania audiobooków. Ktoś kto i tak nie słucha audiobooków na Spotify zaoszczędzi dolara miesięcznie.

W kwestii cen Spotify, platforma streamingowa podwyższyła je również w Polsce. Od kwietnia cena wzrosła z 19,99 do 23,99 zł za Spotify Premium dla jednej osoby. Nie zapowiada się jednak, aby plan Basic miał trafić do Polski. Powód jest prosty: subskrybenci w Polsce nie mają dostępu do audiobooków w żadnych z pakietów premium.



