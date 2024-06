Spotify podnosi ceny za usługi. Nie zmienia tylko jednego planu

Spotify, jedna z najpopularniejszych na świecie platform do słuchania muzyki i podcastów ogłosiła dzisiaj podwyżki cen swoich planów. Zmiany dotyczą wszystkich pakietów z wyjątkiem jednego.

Do podwyżek cen Spotify przymierzał się od kwietnia

Jak donosił w kwietniu Bloomberg, platforma Spotify szykowała się do podniesienia cen za swoje usługi w przynajmniej 5 krajach. Mówiono wtedy o podwyżkach rzędu 1-2 dolarów, ostatecznie jest nawet gorzej w przypadku pierwszego z rynków. Wybór padł w pierwszej kolejności na Stany Zjednoczone.

Wyższe opłaty od lipca

Spotify umieścił wpis na swoim blogu, a do obecnych subskrybentów rozesłał dziś e-maile informujące o zwiększeniu opłat począwszy od lipca. W USA firma oszczędziła jedynie studentów, którzy nadal mogą korzystać z usługi za 5,99 dolara. Pozostałe plany są teraz droższe o 1 do nawet 3 dolarów. Amerykanie zapłacą za konto indywidualne 11,99 dolara (1 dolar więcej), za konto Duo dla dwóch osób 16,99 dolara (wzrost o 2 dolary), a za konto rodzinne aż 19,99 dolara, co oznacza wzrost ceny o 3 dolary.

Same plany taryfowe nie uległy zmianom — klienci nadal dostaną dokładnie to samo, tylko z wyższą opłatą.

Kto będzie następny? Raczej nie Polska

Według informacji Bloomberga z kwietnia, która teraz zaczyna się stopniowo ziszczać, na liście krajów do podwyżek cen jest jeszcze m.in. Australia i Wielka Brytania. Wygląda więc to na zmiany cen w krajach anglosaskich w pierwszym rozdaniu. W Polsce ryzyko podwyżek jest mniejsze, między innymi z racji agresywnej walki Tidala o Polaków. Ten dostawca muzyki, zamiast podnosić ceny, uczynił swoje pakiety jeszcze bardziej przystępnymi cenowo.

Aktualne ceny Spotify dla Polaków to 23,99 zł za plan indywidualny, 30,99 zł za plan Duo dla 2 osób, 37,99 zł za plan Family (6 kont Premium) oraz 12,99 zł miesięcznie za zweryfikowane konto Student. Dla porównania Tidal dla jednej osoby to 21,99 zł, konto rodzinne na 6 użytkowników to wydatek 34,99 zł, a konto studenckie to zaledwie 9,99 zł. A co warto dodać, Tidal oferuje nieporównywalnie wyższą jakość dźwięku niż Spotify, obsługę Dolby Atmos i wysokiej rozdzielczości, masterowane nagrania FLAC.

