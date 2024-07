Spotify testuje coś nietypowego. Postawi cię na nogi w sekundzie

Muzyka, podcasty, audiobooki. Spotify chce poszerzyć wachlarz usług i testuje alerty alarmowe. Tego jeszcze nie było w aplikacji dla użytkowników, dla których doznania dźwiękowe oraz komfort użytkowania mają znaczenie.

Spotify eksploruje nowe terytoria

Najnowsze testy Spotify dobitnie pokazują, że aplikacja wkracza na nowe terytoria i chce służyć w trosce o społeczeństwo. System alertów alarmowych jest testowany póki co na rodzimym rynku aplikacji, czyli w Szwecji. Firma poważnie rozważa system, który pomógłby w dystrybucji ogłoszeń publicznych, związanych z takimi rzeczami jak: wypadki, poważne zdarzenia oraz zakłócenia ważnych usług.

Firma potwierdza testy, ale nie wyjaśnia jakie ma ku temu pobudki. Póki co, szwedzkie prawo nie wymaga, aby aplikacja działała w ten sposób. Spotify twierdzi, że testuje przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, czy aplikacja jest w ogóle w stanie obsługiwać tego typu system alarmów.

W Spotify rutynowo przeprowadzamy testy, aby poprawić doświadczenie użytkownika. Niektóre z tych testów ostatecznie torują drogę do powstania nowej funkcji, inne mają jedynie charakter naukowy.

- czytamy w oświadczeniu Spotify.

Całkiem prawdopodobne, że twórcy aplikacji mają nadzieję, że tego typu funkcja skłoniłaby użytkowników do włączenia powiadomień aplikacji. Powiadomienia to doskonałe narzędzie do przyciągnięcia uwagi użytkownika oraz reklamowanie wprowadzanych usług na rynek. Niestety, z punktu widzenia użytkownika są one bardzo męczące i z reguły wyłączane. Funkcja ta podniosłaby także rangę aplikacji Spotify. Stałaby się ona bardziej niezbędna i warto byłoby mieć ją zawsze pod ręką.

