One UI 7 przyniesie zmiany wizualne. Oto, co szykuje Samsung

Samsung pracuje nad oprogramowaniem One UI 7, bazującym na systemie Android 15. Interfejs dla smartfonów Galaxy czekają zmiany wizualne, a część z nich właśnie wyciekła do Internetu.

Samsung planuje wkrótce uruchomić publiczną betę Androida 15 z interfejsem One UI 7. Wyciekłe zrzuty ekranu pokazują, że nadchodząca wersja tego oprogramowania wprowadzi znaczące zmiany wizualne w porównaniu do One UI 6.1.1, które zadebiutowało razem z składanymi smartfonami Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Aktualizacja ta ma nie tylko wprowadzać nowe funkcje, ale także przynieść odświeżony wygląd, w tym zupełnie nowe ikony.

Dynamic Island w stylu Samsunga

Jednym z najbardziej interesujących elementów w One UI 7 jest nowa funkcja inspirowana Dynamic Island z iPhone'a. Ma ona mieć formę rozszerzanej "pigułki", która będzie pokazywać informacje o trwających połączeniach telefonicznych lub wiadomościach. Element ten nie rozwija się do pełnego interfejsu aplikacji, lecz oferuje szybki dostęp do interakcji. Jest to więc rozwiązanie hybrydowe.

New Dynamic shit in One UI 7

Nowe ikony i zaokrąglenia

Aktualizacja One UI 7 wprowadzi również nowy wygląd ikon, które będą miały bardziej zaokrąglone krawędzie. Samsung odchodzi od płaskiego designu Material Design, preferując bardziej estetyczne ikony, podobne do tych, które można zobaczyć w ColorOS firmy Oppo. Ikony aplikacji takich jak Kontakty, Ustawienia, Telefon, Aparat, Internet, Motywy i Galeria zostaną całkowicie przeprojektowane.

Interfejs Aparatu w One UI 7

Aplikacja Aparat również przejdzie znaczną przemianę. Nowe rozmieszczenie trybów fotografowania i skrótów do zoomu na dolnej części ekranu ma umożliwić łatwiejszą obsługę jedną ręką, szczególnie w trybie portretowym. Rzadziej używane tryby fotograficzne będą dostępne za pomocą menu pop-up lub poziomego paska, co powinno ułatwić dotarcie do nich.

Panel powiadomień i funkcja Continuity

Panel powiadomień w One UI 7 zostanie podzielony na dwie części, z czym mamy do czynienia w przypadku interfejsu systemowego w smartfonach niektórych producentów, takich między innymi, jak Apple. Jedna będzie zawierać powiadomienia, a drugą szybkie przełączniki. Samsung wprowadzi również funkcję Continuity, która pozwoli na kontynuowanie połączeń wideo na innych pobliskich urządzeniach, a także współdzielenie kamery i pamięci telefonu.

Oprogramowanie One UI 7 przyniesie znaczące zmiany wizualne i funkcjonalne dla użytkowników smartfonów Samsung Galaxy. Nowe ikony, zaokrąglone krawędzie czy hybrydowe rozwiązania inspirowane Dynamic Island z iPhone'a to tylko niektóre z nowości. Funkcja Continuity i usprawnienia interfejsu Aparatu to kolejne kroki koreańskiego producenta w kierunku bardziej intuicyjnej i wygodnej obsługi. A jak to wszystko będzie się sprawować na co dzień, powinniśmy się wkrótce przekonać.

