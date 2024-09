One UI 6.1.1 – ruszają aktualizacje. Dostaną je te telefony

Samsung ruszył z aktualizacją do najnowszej wersji swojego systemu – One UI 6.1.1. Softem mogą się już cieszyć użytkownicy w Korei, wkrótce też dostaną ją posiadacze smartfonów Galaxy w innych rejonach świata, w tym Polacy.

Aktualizacja do One UI 6.1.1 rozszerza funkcje Galaxy AI znane ze smartfonów Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 na wcześniejsze modele, w tym tegoroczną serię Galaxy S24, a także starsze modele Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 i tabletów Galaxy Tab S9. Wraz z aktualizacją One UI 6.1.1 Samsung dostarcza wrześniową poprawkę bezpieczeństwa Androida.

One UI 6.1.1 już trafił do użytkowników smartfonów Galaxy S24 w Korei. Od 9 września aktualizacje softu będą trafiać do Stanów Zjednoczonych oraz Europy w tym Polski. Cały proces potrwa do października, w zależności od modelu.

Co jednak ciekawe, z zapowiedzi Samsunga wynika, że zaktualizowana wersja oprogramowania w seriach Galaxy S24, Galaxy S23 i Galaxy S23 FE będzie wciąż identyfikowana jako „One UI 6.1”, a tylko w seriach Z Fold5, Z Flip5 i Tab S9 jako „One UI 6.1.1”.

Co przynosi One UI 6.1.1?

Aktualizacja przynosi najnowsze funkcje Galaxy AI znane z Galaxy Z Fold6 i Z Flip6.

Po pierwsze użytkownicy będą mogli łatwiej przeprowadzić komunikację w innym języku. Tłumacz zawiera Tryb Rozmowy, który będzie teraz dostępny we wszystkich urządzeniach objętych rozszerzeniem, a także Tryb Słuchania, w którym można na przykład słuchać prezentacji.

Dzięki Asystentowi Czatu użytkownicy mogą łatwiej komunikować się w mediach społecznościowych. Korzystając z tego narzędzia, użytkownik może wpisać kilka słów kluczowych, a Galaxy AI wygeneruje pełną wiadomość zgodną z jego indywidualnym tonem i stylem (do której można wprowadzić poprawki).

Sugestie odpowiedzi, wcześniej dostępne tylko w Galaxy Z Flip6, pojawią się w serii Galaxy S24, umożliwiając szybkie odpowiadanie ze sparowanego zegarka Galaxy Watch7 lub Galaxy Watch Ultra.

Asystent Notatek ułatwia dokumentowanie spotkań. Notatki mogą być tłumaczone i streszczane, a nowa funkcja transkrypcji umożliwia szybkie tworzenie notatek na podstawie nagrań głosu.

Dodatkową wygodę wprowadza Tłumacz PDF-ów, tłumacząc i nakładając teksty w plikach PDF, nawet na obrazach i wykresach. Funkcja Od Szkicu Do Obrazu pomaga wzbogacać zdjęcia dodatkowymi obiektami wygenerowanymi na podstawie prostego, odręcznego rysunku. Z kolei zaawansowane możliwości wyszukiwania Zakreśl aby wyszukać z Google dają szybkie wyniki i obejmują teraz etapowe instrukcje rozwiązywania złożonych zadań matematycznych, a także nową funkcję Wyszukiwanie Dźwięków.

Galaxy AI ułatwia też tworzenie fotograficznych treści o profesjonalnej jakości nawet amatorom. W Studio Portretu można błyskawicznie tworzyć wizerunki o różnych stylach, takich jak kreskówki 3D lub akwarele. Funkcja Natychmiastowe Zwolnienie Tempa pozwala zarejestrować film w zwolnionym tempie z zachowaniem płynności, a następnie szybko zapisać go i udostępnić w kilku prostych krokach.

Zobacz: Galaxy Z Flip6 to najlepsza klapka Samsunga. Kusi jak nigdy (test)

Zobacz: Galaxy Z Fold6 – technologiczny majstersztyk od Samsunga (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała (Telepolis.pl)