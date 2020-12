Realme UI 2.0 - dostępna beta dla realme 7 oraz realme X2 Pro

Wersja testowa nakładki realme skupia się na trzech aspektach - kreatywności, socjalizacji oraz produktywności. Usprawnia ponadto inne elementy, odpowiadające za komfort korzystania ze smartfonów.

Nakładka Realme UI 2.0 została zapowiedziana już we wrześniu, a producent obiecał wprowadzenie jej przed końcem roku dla modeli realme 7 oraz realme X2 Pro. I słowa częściowo dotrzymał na dwa dni przed jego końcem. Częściowo, gdyż jest to beta, a dostęp do niej mają jedynie osoby, które wyrażą zainteresowanie. W tym celu należy wypełnić formularz online - tutaj znajduje się dla posiadaczy realme 7, a tutaj dla realme X2 Pro. Przypomnę, że nakładka opiera się na Androidzie w wersji 11, zaś jej gotowość różni się w zależności od modelu smartfona. Dla dwóch tytułowych mamy edycję beta, podczas gdy dla X50 Pro 5G jest już dostępna w wersji stabilnej, a użytkownicy realme 7 Pro mogą liczyć najwyżej na wczesny dostęp.

O co chodzi z tymi trzema filarami, o jakich wspominam we wstępie? Kreatywność wiąże się z większą ilością opcji Always-on-Display oraz nowymi tematami. Socjalizacja (nie mylić z socjalizmem) to z kolei możliwość przesyłu plików i muzyki poprzez jedną sieć Wi-fi. Produktywność to opcje związane z podstawowymi aplikacjami oraz kondycją użytkownika, jak znana z innych rozwiązań Cyfrowa Higiena. Czy naprawdę ułatwią życie? Przekonamy się w przyszłym roku.

