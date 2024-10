Opera One R2: AI, design i funkcjonalność w jednym

Opera, norweska firma znana z innowacyjnych przeglądarek internetowych, wprowadza na rynek nową wersję swojego flagowego produktu. Bazując na modularnej konstrukcji i zintegrowanych funkcjach AI Opery One, która zadebiutowała w 2023 roku, Opera One R2 wprowadza szereg nowych funkcji i ulepszeń, czyniąc ją najpotężniejszą i najładniejszą przeglądarką Opera w historii.

Przeglądarka przyszłości będzie znacząco różnić się od tej, której używamy dzisiaj. Opera One R2 to nasz pierwszy krok w kierunku przyszłości przeglądania. Jako prawdziwi pasjonaci przeglądarek, cieszymy się, że możemy zaprezentować naszą najładniejszą przeglądarkę z najbardziej kompleksowymi funkcjami AI dostępnymi obecnie.

– powiedziała Joanna Czajka, dyrektor produktu w Operze, która kieruje projektem Opera One R2

AI na wyciągnięcie ręki

Opera One R2 skupia w sobie najnowsze innowacje norweskiej firmy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Użytkownicy mogą korzystać z ulepszonego interfejsu wiersza poleceń, który ułatwia dostęp do funkcji Aria, asystenta AI. Wystarczy nacisnąć Ctrl+/ lub Cmd+/ aby otworzyć wiersz poleceń, a następnie klawisz Tab, aby przejść do trybu kontekstowego strony. W tym trybie Aria może pomóc w podsumowaniu tematu strony, analizie artykułu, a nawet porównaniu produktów podczas zakupów online.

Inne funkcje AI w Operze One R2, to generowanie obrazów i ich rozumienie. Użytkownicy mogą poprosić Arię o wygenerowanie obrazów z poziomu wiersza poleceń lub czatu na pasku bocznym. Mogą również przesyłać zdjęcia, a Aria wyjaśni, co się na nich znajduje. Co więcej, Aria może generować obrazy na podstawie przesłanych zdjęć, na przykład stworzyć realistyczną wersję szkicu krajobrazu.

Dynamiczne motywy i szklany interfejs

Opera One R2 oferuje zestaw innowacyjnych, dynamicznych motywów inspirowanych skandynawskim designem. Oparte na technologii shaderów i generowane na komputerze użytkownika, motywy te wykraczają poza proste zmiany kolorów czy obrazy tła, oferując kompletną transformację wyglądu przeglądarki. Użytkownicy mogą cieszyć się animowanymi lub statycznymi tłami, dostosowywać kolory interfejsu, a nawet dźwięki i muzykę przeglądarki.

Nowy wymiar zarządzania kartami

Opera, pionier w dziedzinie kart w przeglądarkach, wprowadza w Opera One R2 dwie nowe funkcje usprawniające pracę z kartami: Split Screen i Tab Traces. Split Screen pozwala na połączenie dwóch kart i podzielenie ekranu na pół, aby mieć je otwarte jednocześnie. Tab Traces zapewniają subtelne wizualne wskazówki dotyczące pięciu ostatnio odwiedzanych kart – pozostawiają one po sobie "ślady".

Odłączany odtwarzacz muzyki i wideo

Opera One R2 oferuje nowe sposoby sterowania muzyką i filmami. Przeprojektowany odtwarzacz muzyki można teraz odłączyć i przenosić po ekranie, nie przerywając przeglądania. Odłączany odtwarzacz wideo działa również z połączeniami wideo.

Wbudowana blokada reklam i wsparcie dla rozszerzeń

Opera One R2 zachowuje wbudowaną blokadę reklam, która chroni użytkowników przed irytującymi reklamami i przyspiesza ładowanie stron. Przeglądarka nadal obsługuje rozszerzenia Manifest V2, umożliwiając korzystanie z blokowania reklam i rozszerzeń zwiększających prywatność.

Przyszłość przeglądania?

Opera One R2 to połączenie innowacji w dziedzinie AI, zarządzania kartami i odświeżonego wyglądu. Czy to krok w stronę przyszłości przeglądarek? Przekonajcie się sami, pobierając nową wersję przeglądarki już dziś.

