Nowa wersja Chat GPT już dostępna. Lepsza i dosłownie za grosze

OpenAI zrobiło przyjemność wszystkim, którzy lubią korzystać z nowości technologicznych. Wypuściło właśnie model GPT-4o mini, który ma być tańszy, szybszy i bardziej wydajny.

OpenAI wprowadza na rynek GPT-4o mini

OpenAI zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu językowego GPT-4o mini już w maju tego roku. Teraz firma rozpoczęła wdrażanie nowego narzędzia dla użytkowników. Od dziś jest już dostępne dla pierwszych klientów.

Tańszy o 60% i szybszy

Według ekpertów lidera rynku AI, nowy model jest dużo szybszy, zużywa mniej energii, w związku z czym może zostać udostępniony klientom po niższych cenach oraz być łatwiejszy w obsłudze.

Ceny podane przez OpenAI to 15 centów (59 groszy) za milion zapytań oraz 60 centów (2,37 zł) za milion odpowiedzi narzędzia. Tym samym GPT-4o jest o 60% tańszy niż GPT-3.5 Turbo. Oprócz ceny warto docenić także zaawansowanie modelu językowego. Według danych OpenAI nowa wersja ich produktu jest o 82% lepsza od modelu GPT-4.0 w zakresie sprawności działalnia modelu językowego (MMLU - Massive Multitask Language Understanding).

GPT-4o bije także na głowę konkurencję, wyprzedzając należące do Google Gemini Flash o 77.9%.

Ta wersja Chat GPT obsługuje obecnie tylko tekst i kod. OpenAI zapowiedziało, że w niedalekiej przyszłości GPT-4o będzie pracowało także z obrazami, video i dzwiękiem.

Użytkownicy z dostępem do ChatGPT Free, Plus i Team będą mogli korzystać z wersji 4o mini, które ma dane do października 2023 już od teraz.

Źródło zdjęć: QubixStudio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com