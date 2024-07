One UI 7 dostępny wcześniej. Program beta może wystartować lada dzień

Samsung szlifuje już swój nowy interfejs, One UI 7 na bazie Androida 15. Z zapowiedzi wynika, że jego oficjalna prezentacja nastąpi 3 października podczas wydarzenia Samsung Developer Conference 2024. Fani marki będą mogli przekonać się o możliwościach One UI 7 już wcześniej.

Tak przynajmniej wynika z informacji podanej przez typera Ice Universe, czyli uznanego źródła przecieków z Samsunga. Według jego informacji program beta One UI 7 ruszy już pod koniec lipca lub na początku sierpnia, o ile nie nastąpią żadne nieprzewidziane przeszkody.

One UI 7 Beta will start from the end of July or early August, if there are no accidents.