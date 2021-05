Nasza Klasa zniknie z sieci - znamy datę zamknięcia portalu

Nasza Klasa, kultowy portal społecznościowy, zakończy swoją działalność 27 lipca 2021 roku. To koniec ważnego rozdziału dla polskiego Internetu.

Naszej Klasy nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. To od niej wielu Polaków zaczęło swoją przygodę z portalami społecznościowymi i to ona przez wiele lat była na rodzimym rynku głównym konkurentem Facebooka. Wygląda jednak na to, że po 15 latach historia serwisu dobiegnie końca. Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, aktualny właściciel NK.pl, zapowiedział, że portal zostanie zamknięty 27 lipca 2021 roku.

Nasza Klasa powstała w 2006 roku. Początkowo cel portalu był prosty - umożliwić użytkownikom odnalezienie i nawiązanie kontaktu ze znajomymi z czasów szkolnych. Serwis niemal z dnia na dzień zyskał gigantyczną popularność, z czasem poszerzając swoją funkcjonalność i przeobrażając się w bardziej tradycyjny portal społecznościowy. U szczytu swojej popularności mógł się on pochwalić nawet 14 milionami aktywnych użytkowników.

Popularność Naszej Klasy nie trwała jednak wiecznie. Z czasem portal musiał ustąpić gigantowi w postaci Facebooka, a dalsze spadki liczby odwiedzin skłoniły aktualnego właściciela NK.pl, wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska, do zamknięcia portalu. Zamiast tego ma się ono skupić na swoich pozostałych platformach z grami online: GamePlanet.onet.pl i Onlygames.

Aktualnie nowi użytkownicy nie mają już możliwości założenia konta na NK.pl. Sam portal będzie funkcjonował do 27 lipca 2021 roku. Do tego dnia użytkownicy będą mieli możliwość ubiegania się o zwrot zgromadzonych na portalu środków oraz przeniesienia postępów w wybranych grach na serwis Gameplanet.

Źródło zdjęć: własne, NK.pl

Źródło tekstu: Onet, WirtualneMedia, Wikipedia