mObywatel przestanie działać na kilka godzin. I to dzisiaj

Ministerstwo Cyfryzacji w poście na X, ogłosiło, że mObywatel przestanie działać na kilka godzin. Nie ma powodów do obaw, to tylko przerwa techniczna, abyśmy mogli korzystać z aplikacji w jeszcze bardziej przystępny sposób.

Niemożliwe będzie korzystanie z aplikacji w dniu dzisiejszym - 28 października o godzinie 22:00. Ale bez obaw. To tylko przerwa techniczna, potrzebna do funkcjonowania aplikacji. Wszystkie funkcjonalności powrócą następnego dnia, o godzinie 1:00. Przerwy mają być co prawda chwilowe, jednak ważniejsze sprawy warto załatwić wcześniej, lub dopiero następnego dnia. Nie ma co, z własnej woli, narażać się na niepotrzebne frustracje oraz niedogodności.

Z powodu planowanych prac technicznych od godz. 22:00, 28 października (poniedziałek) do godz. 1:00, 29 października (wtorek) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do aplikacji. Przepraszamy za utrudnienia. pic.twitter.com/EQOJfvxINN — mObywatel 2.0 (@mObywatelGOV) October 25, 2024

mObywatel to aplikacja, z której korzystają na ten moment miliony Polaków. Nic dziwnego, jest łatwa w obsłudze i bardzo wygodna. Dzięki niej nie musimy nosić ze sobą fizycznych dokumentów, a i tak załatwimy większość urzedowych spraw, jedynie za jej okazaniem.

Źródło zdjęć: Shutterstock.com

Źródło tekstu: mObywatel