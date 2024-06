Messenger zyskał nową funkcję. Czy ktoś z niej skorzysta?

Nowa funkcja Messengera została wprowadzona bez żadnych zapowiedzi. Funkcja Społeczności, która połączy do 5000 użytkowników w grupę w brzmi interesująco. Jednak, czy nowa usługa Meta zainteresuje użytkowników?

Meta wprowadziła nową funkcję na komunikator Messenger - Społeczności. Bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności zakładania lub dołączania do grupy na Facebooku można założyć "społeczność" i kontaktować się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Społeczność może znaleźć i przyłączyć się do niej dowolna osoba lub tylko zaakceptowane przez administratorów - oczywiście jeśli zaznaczysz takie ustawienie.

Społeczność utworzona w Messengerze może być zarządzana przez administratorów. Administratorzy mają specjalne uprawnienia, jednak wszyscy członkowie mogą zgłaszać opublikowane na niej treści.

Po co powstały Społeczności w Messengerze?

Meta udostępniła tę funkcję aby usprawnić komunikację większym grupom, bez konieczności logowania się na Facebooka. Społeczność w Messengerze może połączyć do nawet 5000 użytkowników. Sugerowane przez Meta tematy dla Społeczności, które można stworzyć to: okolica lub miejscowość, społecznościowe, kampus, hobby i zainteresowania oraz gry. Są to jedynie sugestie - Meta pozostawia wolną rękę w tworzeniu nowej grupy.

Nową społeczność, założysz w aplikacji Messenger: kliknij "menu" w prawym górnym rogu aplikacji i wybierz "Utwórz społeczność". Możesz wybrać jej obraz, dowolnie ją nazwać, stworzyć opis i zdecydować czy dołączenie będzie wymagało zgody administratora.

Zobacz: Facebook twierdzi, że znowu przyciąga młodych użytkowników

Zobacz: Instagram pod ostrzałem. Ludzie masowo go usuwają. O co chodzi?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock | Primakov

Źródło tekstu: techcrunch, meta | oprac. wł.