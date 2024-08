Mapy Google spadną tronu? Możliwe, że potężny rywal już czeka w blokach

Mapy Apple trafią na Androida? W branży pojawiła się taka informacja, a jej źródło ma racjonalne wyjaśnienie.

Mapy Google to bez dwóch zdań najpopularniejsza aplikacja do nawigacji, ale czy najlepsza, zdania są podzielone. Wedle statystyk mniej więcej co piąty użytkownik preferuje Mapy Apple, a być może grupa ta uległaby znaczącemu zwiększeniu, gdyby tylko te ostatnie nie były ograniczone do ekosystemu Apple.

W lipcu Mapy Apple co prawda zrobiły drobny kroczek naprzód, oferując wersję przeglądarkową, ale to wciąż nie to samo co pełnoprawna aplikacja. Możliwe jednak, że prawdziwe trzęsienie ziemi dopiero nadchodzi.

Jak donosi Auto Evolution, istnieją poszlaki świadczące o tym, że w Cupertino mogą pracować nad Mapami Apple dla Androida. Producenta, który od jakiegoś czasu coraz śmielej stawia na usługi, a nie tylko sprzęt, miałoby kusić ponad 3,9 mld użytkowników tej platformy.

Wbrew pozorom nie byłaby to też pierwsza sytuacja, gdy Apple próbuje wyjść ze swoimi usługami poza macierzysty ekosystem. Zauważmy, na Androidzie od dłuższego czasu dostępne są Apple Music oraz Apple TV, co dodaje plotce wiarygodności.

Na nieszczęście zainteresowanych, na ten moment plotka zdaje się być niemożliwa do potwierdzenia, więc równie dobrze potraktować można ją jako formę spekulacji autora. Czy racjonalnej, trochę tak, ale akurat Apple to taka firma, gdzie kwestie wizerunkowe potrafią być równie ważne co przychód.

Źródło zdjęć: Matthew Nichols1 / Shutterstock

Źródło tekstu: Auto Evolution, oprac. własne