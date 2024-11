Koniec z "jankami" w Androidzie 15. Dla tej funkcji warto aktualizować

Android 15 to pierwsza wersja systemu operacyjnego Google, która obsługuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania (ARR), czyli funkcję pozwalającą na dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania ekranu do wyświetlanej treści.

Android coś tam potrafił, ale nie tak dobrze jak Apple

Dotychczas Android obsługiwał wiele częstotliwości odświeżania, ale odbywało się to poprzez przełączanie między różnymi trybami wyświetlania. ARR eliminuje potrzebę przełączania trybów, co przekłada się na niższe zużycie energii i płynniejsze działanie urządzenia.

ARR pozwala urządzeniom pracować z niższą częstotliwością odświeżania, gdy obraz jest statyczny i nie ma potrzeby tracenia energii na wysokie odświeżanie. Ponadto, eliminując konieczność zmiany trybów wyświetlania, ARR zmniejsza ryzyko wystąpienia tzw. "janków", czyli zacięć animacji.

Producenci chcieli od lat, ale Android nie obsługiwał

Chociaż producenci smartfonów od lat reklamują zmienną częstotliwość odświeżania jako kluczową funkcję wyświetlaczy LTPO, to jednak Android do tej pory nie obsługiwał prawdziwego VRR w taki sposób, jak robią to komputery PC. Wprowadzenie paneli LTPO do wyświetlaczy OLED sprawiło jedynie, że sterowanie nimi przy niższych częstotliwościach odświeżania stało się bardziej energooszczędne.

Android 15 wprowadza obsługę VRR/ARR na poziomie HAL (z ang. hardware abstraction layer), co zapewnia ujednolicony sposób na obniżanie częstotliwości odświeżania przy użyciu informacji dostępnych dla systemu operacyjnego. Aby włączyć VRR/ARR, producenci muszą nie tylko wprowadzić odpowiednie zmiany w jądrze i systemie urządzeń z Androidem 15 lub nowszym, ale także zaimplementować wersję 3. interfejsów API HWC HAL.

Czy mój telefon uwolni się od "janków"?

Nie wiadomo jeszcze, które urządzenia z Androidem 15 będą obsługiwać adaptacyjną częstotliwość odświeżania. Google Pixel 7 i nowsze, a także telefony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mają zaktualizowaną wersję HWC HAL, podczas gdy seria Google Pixel 6 i telefony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nie.

Pozostaje mieć nadzieję, że szybko nowość Google'a stanie się powszechna i wręcz obowiązkowa, bo to zarówno dłuższy czas pracy na baterii, jak i płynniejsza obsługa samego interfejsu Androida.

