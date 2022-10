jakdojade.pl nie tylko na miasto. Od teraz pokaże więcej

Aplikacja jakdojade.pl, bez której nawet nie zbliżam się do przystanków komunikacji miejskiej, zyskała kolejną funkcję. Teraz nie tylko przejedziesz z nią przez miasto, ale też przez cały kraj.

Aplikacja jakdojade.pl ma wyszukiwarkę połączeń, rozkłady i możliwość kupienia biletów komunikacji miejskiej w kilkudziesięciu polskich miastach. Październikowa aktualizacja przeniosła aplikację jakdojade.pl w zupełnie nowy świat – świat kolei. Obok wyszukiwarki połączeń po mieście znalazła się nowa wyszukiwarka połączeń międzymiastowych.

Jak dojadę pociągiem?

W tej sekcji kryje się wyszukiwarka połączeń kolejowych, także międzymiastowych. Interfejs wygląda identycznie, jak ten pozwalający wyszukiwać trasy po mieście. Ciekawostką jest, że można wybrać tu zarówno konkretną stację, jak i po prostu miasto docelowe. W panelu bocznym wylistowane są stacje pośrednie połączenia, czas podróży na każdym odcinku oraz czas na przesiadkę. Całe połączenie jest też widoczne na mapie.

Ponadto przy stacjach widnieją informacje o tym, z którego peronu odjeżdża pociąg, co znacznie ułatwi przesiadki. Bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie informacje o opóźnieniach, dostarczane w czasie rzeczywistym.

Twórcy wyszukiwarki połączeń nie podali listy przewoźników kolejowych, których rozkłady wykorzystują. Niemniej wygląda na to, że są wszyscy, od Intercity po Koleje Dolnośląskie i SKM w Trójmieście. Biletów na razie nie ma. Domyślam się, że to tylko kwestia czasu, aż w aplikacji jakdojade.pl będzie można kupić bilety międzymiastowe przynajmniej kilku przewoźników, tak jak jest to możliwe w aplikacji Koleo. Zapytałam o to wydawców aplikacji, podzielę się odpowiedzią.

Nowość jest już dostępna w aplikacjach mobilnych oraz na stronie jakdojade.pl. Warto zauważyć, że została uruchomiona nowa, testowa strona wyszukiwarki połączeń i w każdej chwili możesz wrócić do poprzedniej.

