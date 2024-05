Mokry sen retrograczy. iPhone doczekał się emulatora PlayStation

Użytkownicy iPhone'ów doczekali się pierwszego emulatora konsoli PlayStation w sklepie App Store.

Jeśli bierze Was czasem nostalgia i lubicie pograć w gry starsze niż tegoroczni maturzyści, pewnie ucieszyła Was wiadomość o tym, że Apple nareszcie pozwoliło na zamieszczanie emulatorów konsol w sklepie App Store. W efekcie iPhone'y niemalże z dnia na dzień stały się atrakcyjną propozycją dla retrograczy.

Gamma - pierwszy emulator PlayStation w App Store

Ale oczywiście zmiana polityki po stronie Apple to jedno, a pojawienie się samych aplikacji to druga sprawa. Jak do tej pory chętni na granie w "starocie" do dyspozycji mieli wyłącznie kilka emulatorów konsol Nintendo. To się jednak zmieniło - w sklepie App Store pojawił się właśnie pierwszy emulator oryginalnego PlayStation. Nazywa się Gamma i można go pobrać zupełnie za darmo.

Z perspektywy retrograczy to doskonała wiadomość. Kultowy "szarak" to ceniona konsola z olbrzymią bazą legendarnych wręcz tytułów, takich jak Metal Gear Solid, Gran Turismo czy Tekken 3. Pierwsza konsola Sony doczekała się także mnóstwa świetnie ocenianych gier RPG, które doskonale sprawdzają się nawet w przypadku grania na dotykowym ekranie smartfona. Brzmi jak spełnienie marzeń, ale jest tu mały haczyk.

Pierwsze opinie na temat Gammy sugerują, że emulator w aktualnej wersji ma jeszcze drobne problemy z kompatybilnością. Główne zastrzeżenia mają jednak związek z prywatnością. Emulator wymaga absurdalnie wręcz długiej listy uprawnień, obejmującej m.in. dostęp do lokalizacji. Jak słusznie podnoszą użytkownicy, w aplikacji tego typu tak szeroki zakres uprawnień nie powinien być absolutnie do niczego potrzebny.

