Instagram planuje rewolucję AI. Zmiany zauważymy na pewno

Instagram także idzie z duchem czasu i postępu AI. Mark Zuckerberg właśnie zakomunikował, że idzie nowe i wkrótce każdy użytkownik Instagrama będzie mógł porozmawiać z wersją AI swojego idola.

Nikt nie prosił o taką funkcję

Tak właściwie, to kolejna nowość z cyklu: "Nikt nie prosił, a może ktoś potrzebował". Tym razem, to firma Meta wprowadza chatboty, oparte na prawdziwnych twórcach.

Być może, wkrótce będziemy mogli porozmawiać na Instagramie za pomocą chatbota, opartego na sztucznej inteligencji, którego twórca stworzył, by naśladować siebie samego. Brzmi dość skomplikowanie, ale w rzeczywistości aż tak wielkiej filozofii tu nie ma.

Rozpoczynamy testy naszego studia AI w USA, dlatego w nadchodzących tygodniach możesz zacząć widzieć u siebie AI od swojego ulubionego twórcy i AI oparte na twoich zainteresowaniach. Narazie będą pojawiały się jedynie w wiadomościach i wszystkie będą miały odpowiednie oznaczenia, że są tworami AI.

- poinformował osam prezes, Mark Zuckerberg.

Popularni twórcy prawdopodobnie otrzymują tak wiele wiadomości na DM, że najczęściej nie są w stanie ich przeanalizować, nie mówiąc już o odpisywaniu każdemu z osobna. Tu pojawia się dla nich światełko w tunelu - będą mogli zlecić to AI. Chociaż do tej pory, wszelkie rozmowy z chatbotami jednak były dalekie od tych prawdziwych. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Zamiast wchodzić w prawdziwą interakcję z twórcą lub gwiazdą, którą podziwiamy, będzie można porozmawiać z tworem wygenerowanym na jego wzór przez AI.

Meta rozpocznie wdrażanie na początek z 50 twórcami i ograniczoną liczbą użytkowników Instagrama. Po czym, będzie to rozszerzać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pełne uruchomienie tej funkcji planowane jest na sierpień.

