Google zmienia wyszukiwarkę. Pokaże wynik zanim skończysz mówić

O ile same algorytmy wyszukiwania Google'a w większości przypadków okazują się majstersztykiem, o tyle już bariera w obrębie samego interfejsu i momentu wprowadzania danych do wyszukiwania wciąż występuje. Wpisujemy frazy, modyfikujemy je, coś dodajemy, coś usuwamy... a może da się prościej?

Google postanowił zupełnie zresetować dotychczasową formę wyszukiwania na rzecz rozmowy. Dokładnie tak, to nie będzie rozpoznawanie pojedynczych słów — wyszukiwarka nie będzie nas jedynie słyszeć, tylko słuchać jak druga osoba i, łącząc fakty, zaoferuje spersonalizowane wyniki wyszukiwań w czasie rzeczywistym.

To doskonałe rozwiązanie zarówno w przypadku osób mniej biegłych w posługiwaniu się technologiami, jak i w przypadku interfejsów z ograniczonym dostępem do klawiatury (np. Smart TV). Zmniejszenie czasu potrzebnego na wyszukiwanie czy konieczności nanoszenia poprawek, a także symultaniczne słuchanie i odpowiadanie przez Google'a zupełnie zmieni postrzeganie wyszukiwarki Google.

Działanie nowej wyszukiwarki można zobaczyć w poniższym filmie:

The demo of new conversational search in Google app. It continuosly listens to your voice where you can ask followup questions while performing a search.#Android #Google pic.twitter.com/DgXnMx5DU4