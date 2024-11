Polacy pokochali TikToka. Siedzimy na nim 3/4 doby każdego miesiąca

Chociaż pod względem miesięcznej liczby Realnych Użytkowników Facebook i Instagram wciąż wyprzedzają TikToka, to właśnie na nim Polacy spędzają najwięcej czasu.

W październiku TikTok zabrał nam średnio prawie 18 godzin życia

Według badania Mediapanel, realizowanego przez Gemius/PBI, w październiku TikTok dotarł do 14,053 mln polskich internautów, a więc do blisko co 2. Polaka korzystającego z Internetu (47,3%). Co jednak szczególnie imponujące, każda z tych osób spędziła na chińskiej platformie wideo średnio aż 17 godzin, 53 minuty i 28 sekund.

Jest to absolutny rekord, bo nawet platformy oferujące długie materiały wideo, jak np. Netflix nie przekraczały 7 godzin na użytkownika. Wracając jednak do innych platform Social Media, Facebook pozostaje platformą z największą liczbą polskich internautów (ponad 25,53 mln RU, zasięg 86%) i ma wciąż ekstremalnie długie czasy, wynoszące 14:49:42 na użytkownika miesięcznie. Drugi za nim jest Instagram z 15,569 mln RU, ale już z czasami na poziomie 5 godzin i 3 minut na osobę.

O ile pierwsza trójka ma się stabilnie, o tyle czwarty na liście X, czyli dawny Twitter nieco osłabł. Dotarł do 7,723 mln RU (8,441 przed miesiącem), a średni czas wyniósł 1h i 44 minuty. Kolejne miejsca zobaczyć można w zbiorczej tabeli poniżej.

Jako ciekawostkę dodam, że całkiem dobrze poszło w październiku też Telepolis.pl. Udało nam się osiągnąć 1. lokatę, gdzie następna po nas Interia to tak naprawdę zlepek kilku serwisów, w tym Geekweek i Antyweb. Wciąż popracować musimy nad średnimi czasami na stronie, ale mocarnego pod tym względem TikToka raczej nie dogoni żaden serwis informacyjny — to zdecydowanie złote czasy pionowego wideo.

