Google wydłuża wsparcie dla starszych Pixeli

Firma Google w ubiegłym roku dokonała przełomu, wprowadzając 7-letni okres aktualizacji Androida i zabezpieczeń dla serii Pixel 8. Teraz Amerykanie wydłużyli tego typu wsparcie dla starszych urządzeń, które wcześniej były objęte 3 latami aktualizacji systemu operacyjnego i 5 latami poprawek bezpieczeństwa.

Użytkownicy smartfonów Google'a z serii Pixel 6 czy Pixel 7 mogli liczyć na 3 lata aktualizacji Androida, ale mimo to w ubiegłym miesiącu urządzenia te miały dostęp do wersji deweloperskiej Androida 16. Stabilna wersja tego systemu jest planowana na połowę 2025 roku.

5-letniego wsparcia dla starczych Pixeli

Firma Google ogłosiła, że urządzenia z serii Pixel 7 i Pixel 6, a także składany Pixel Fold otrzymają łącznie 5 lat aktualizacji systemu operacyjnego i zabezpieczeń. Dodatkowo, użytkownicy mogą spodziewać się nowych funkcji wprowadzanych w ramach tak zwanych Pixel Drops.

Jak wynika ze zaktualizowanej strony pomocy Google, modele objęte 5-letnim wsparciem to:

Amerykański gigant zaznacza, że okres wsparcia liczony jest od momentu, gdy urządzenie stało się dostępne w sklepie Google Store w USA.

Pixel 6 i Pixel 6 Pro, dostępne od października 2021 roku, będą aktualizowane do października 2026 roku, co oznacza wsparcie aż do Androida 17. Pixel 6a, wprowadzony na rynek w lipcu 2022 roku, otrzyma wsparcie do lipca 2027 roku. Jeśli stabilna wersja Androida 18 pojawi się w czerwcu 2027 roku, model ten również może otrzymać tę aktualizację. Modele Pixel 7 i Pixel 7 Pro, dostępne od października 2022 roku, będą wspierane do Androida 18.

Harmonogram przyszłych aktualizacji Androida

Google zapowiedział, że Android 16 zostanie udostępniony w drugim kwartale 2025 roku, najpóźniej w czerwcu. Dodatkowo, w drugiej połowie 2025 roku planowana jest mniejsza aktualizacja systemu. W sumie w przyszłym roku użytkownicy otrzymają dwie aktualizacje Androida.

Dłuższy okres wsparcia to pozytywna zmiana, która pozwala użytkownikom cieszyć się dłuższym cyklem życia urządzeń, a także nowymi funkcjami i większym bezpieczeństwem. Google zdaje się odpowiadać na potrzeby użytkowników, stawiając na bardziej zrównoważone podejście do swoich produktów.

