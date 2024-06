Google wprowadza Znajdź moje urządzenie do Polski. Co to w ogóle jest?

Google zmienia podejście do swojej usługi lokalizowania i blokowania sprzętu. Teraz Google Znajdź moje urządzenie będzie działała wypisz wymaluj jak usługa Znajdź u Apple'a.

Koniec dominacji AirTagów — Google Znajdź będzie miało lepszy zasięg

Funkcja Znajdź zaszyta w iPhone'ach stała się obiektem pożądania u Google'a. O ile telefony można było już lokalizować, gdy są aktywne i mają zasięg, teraz będzie można też wyszukiwać sprzęt pasywnie, w poraciu o technologię Bluetooth. Każdy telefon z Androidem w okolicy stanie się punktem orientacyjnym dla pozostawionego sprzętu.

O zmianach w funkcji Google Znajdź moje urządzenie zagraniczne media piszą już od jakiegoś czasu, mowa była przy tym o ograniczonej terytorialnie dostępności usługi. Jak się jednak okazuje, funkcja ta wchodzi do Polski.

Czy jest to bezpieczne?

AirTagi, inteligentne portfele, wkładki do rowerów — Apple ma cały ekosystem sprzętu lokalizowanego w analogicznej technologii. Natychmiast warto więc postawić pytanie, czy rozwiązanie Google'a będzie nie tylko równie skuteczne, ale też równie bezpieczne.

Lokalizacje urządzeń będą szyfrowane przy użyciu kodu PIN, wzoru lub hasła do urządzenia z Androidem. Tylko Ty i osoby, którym udostępnisz urządzenie w usłudze Znajdź moje urządzenie, mogą zobaczyć te dane. Nie będą one widoczne dla Google ani wykorzystywane w innych celach.

- uspokaja Google w oficjalnym komunikacie.

Ponad miliard urządzeń ułatwi namierzenie zguby

Usługa Znajdź moje urządzenie pozwoli na znajdowanie przedmiotów, nawet gdy te są w trybie offline. Mowa tutaj zarówno o dedykowanych lokalizatorach, jak i np. pozostawionych gdzieś słuchawkach Bluetooth. Z pomocą przyjdzie sieć urządzeń z Androidem obejmująca ponad miliard sprzętów na całym świecie.

Urządzenia w sieci używają Bluetootha do wyszukiwania przedmiotów w pobliżu. Jeśli je wykryją, bezpiecznie prześlą lokalizacje, w których je znalazły do usługi Znajdź moje urządzenie. Twoje urządzenia z Androidem tak samo pomogą innym w poszukiwaniach ich przedmiotów offline, gdy zostaną one wykryte w pobliżu.

Kiedy usługa Znajdź moje urządzenie będzie dostępna?

Google oficjalnie zapowiedział dostępność usługi w Polsce już za 3 dni, 14 czerwca. Do tego czasu użytkownicy sprzętów z Androidem mogą zrezygnować z używania tej sieci na stronie usługi Znajdź moje urządzenie w przeglądarce. Pojedynczy wybór będzie stosowany do wszystkich urządzeń podpiętych do danego konta Google'a. W ustawieniach usługi można też wybrać, jakich sprzętów ma ona dotyczyć.

