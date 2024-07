Google wyłączy ważną usługę. Cały internet ucierpi

Google planuje wyłączyć popularne narzędzie goo.gl. Służy ono do automatycznego skracania linków, by były bardziej estetyczne i mieściły się w ciasnych polach tekstowych. Drugim, ważniejszym zastosowaniem usługi było mierzenie ruchu.

Koniec goo.gl

Narzędzie do skracania odnośników Google przestanie działać 25 sierpnia 2025 roku. Po tym dniu miliony linków stworzonych przez internautów i deweloperów stron nie będą już prowadzić do celu. Zamiast strony wyświetlony zostanie dobrze znany błąd 404, informujący, że strona nie została znaleziona.

Nie jest to zaskoczenie, ale będzie to problem. Google uruchomił swoją usługę skracania linków w 2009 roku, a jej docelowe wyłączenie zapowiedział w 2018. Wtedy też polecił programistom, by analitykę wykonywali z pomocą Firebase Dynamic Links. Niemniej nie było jeszcze mowy o tym, że odnośniki już utworzone przestaną działać.

I tu może pojawić się problem. Najbardziej ucierpią skarbnice zbiorowej wiedzy, czyli fora internetowe, jeśli użytkownicy korzystali na nich ze skracarki linków Google. Miliony potencjalnie wartościowych stron będa jeszcze trudniej dostępne… o ile oczywiście same jeszcze istnieją. Niestety powiedzenie, że w internecie nic nie ginie, to bzdura. Mam coraz więcej linków, które prowadzą donikąd.

Już 23 sierpnia 2024 roku zmieni się sposób działania niektórych ze skróconych goo.gl linków. Zanim zobaczysz docelową stronę, pokazana zostanie plansza z ostrzeżeniem o nadchodzącym wyłączeniu usługi.

Z czasem takich odnośników będzie coraz więcej.

