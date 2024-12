Google Play straci ciekawą funkcję, ale jest nadzieja

Polacy mogą nie wiedzieć o istnieniu tej funkcji, ale są miejsca, gdzie się przydaje. Niebawem zostanie usunięta ze sklepu Google Play.

Google poinformował, że zamierza usunąć z Google Play funkcję udostępniania aplikacji przez Quick Share. Została wprowadzona w 2022 roku, by pomóc w dystrybucji apek bez dostępu do internetu. Pozwala bowiem przekazać aplikację w całości na smartfon w pobliżu. To rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy nie mają szybkich łączy lub z innego powodu nie chcą pobierać aplikacji bezpośrednio z Google Play.

Spokojnie, jest jeszcze Files by Google

Co z tymi, którzy korzystają z lokalnego udostępniania aplikacji? Google nie zostawi ich na lodzie, ale jest haczyk – trzeba pobrać Files by Google. Menedżer plików jest uzbrojony w Quick Share i również pozwala przekazać dalej aplikacje zainstalowane na telefonie.

Oczywiście nie każą aplikację można udostępnić w ten sposób. Wykluczone zostały między innymi aplikacji płatne przy zakupie i z ograniczeniami wiekowymi.

Jeszcze nie wiemy kiedy dokładnie udostępnianie aplikacji przez Quick Share zostanie wyłączone. Na razie zapowiedź tego kroku znalazła się w opisie wydania wersji 44.1 aplikacji Google Play.

Źródło zdjęć: JarTee / Shutterstock

Źródło tekstu: Google Play