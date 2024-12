Google aktualizuje Pixele. Nowa funkcja poprawi trwałość baterii

W najnowszej aktualizacji systemu Android 15 QPR1 dla telefonów Pixel, Google wprowadził funkcję, która pozwala ograniczyć ładowanie baterii do 80%, co ma poprawić jej długoterminową kondycję. Nowa funkcja wiąże się również z możliwością korzystania z tak zwanego bypass charging, co może przynieść użytkownikom kilka korzyści.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Bypass charging" to nowa funkcja, która pozwala telefonowi Pixel na zatrzymanie procesu ładowania baterii po osiągnięciu 80% pojemności, ale nadal czerpać energię z ładowarki bezpośrednio, bez używania samej baterii. Wykazały to testy przeprowadzone przez Android Authority, zgodnie z którymi telefon zużywa energię w różnym tempie w zależności od wykonywanych czynności – na przykład 0,1 W, gdy telefon jest bezczynny, i aż 7,6 W podczas używania aplikacji do benchmarków.

Korzyści z "bypass charging"

Główna zaleta funkcji "bypass charging" polega na tym, że telefon nie obciąża już baterii podczas ładowania, co powinno się przyczynić do zmniejszenia degradacji akumulatora. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy telefon jest podłączony do ładowarki przez dłuższy czas, na przykład w samochodzie, gdzie urządzenie jest ładowane godzinami. Normalnie mogłoby to prowadzić do przeładowania baterii. Dzięki "bypass charging" telefon może zaspokajać swoje potrzeby energetyczne bez angażowania akumulatora.

Jednym z bardziej oczywistych zastosowań tej technologii jest mobilne granie. W przypadku długich sesji gamingowych telefon może czerpać energię z ładowarki, nie obciążając baterii, co nie tylko zmniejsza jej zużycie, ale również redukuje ilość ciepła generowanego przez urządzenie – co jest problemem w wielu telefonach gamingowych.

Potencjalne korzyści i pytania

Funkcja "bypass charging" może być szczególnie przydatna dla użytkowników, którzy dbają o zdrowie swojego akumulatora, chociaż prawdopodobnie nie będzie wykorzystywana świadomie przez większość użytkowników. Dzięki wprowadzeniu tej opcji, Google zwiększa żywotność baterii w swoich telefonach Pixel, co jest zgodne z chęcią firmy do wspierania urządzeń przez 7 lat.

Na razie nie jest jasne, które dokładnie urządzenia Google Pixel wspierają "bypass charging". Ograniczenie ładowania do 80% jest dostępne w wielu modelach, ale funkcjonalność "bypass charging" została potwierdzona tylko w Pixelu 8 Pro. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że działa to również na Pixelu 8 i Pixelu 8a oraz najnowszych modelach Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL.

Zobacz: Pixel 9: bardzo go polubiłem, ale jednak nie, sorry Google (test)

Zobacz: Google Pixel 9 Pro XL – inteligentny fotosmartfon z niedosytem mocy (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, 9To5Google

Źródło tekstu: 9To5Google, Android Authority