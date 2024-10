Google ułatwia udostępnianie lokalizacji na Androidzie

Udostępnianie lokalizacji znajomym i rodzinie to przydatna funkcja wielu aplikacji mobilnych, szczególnie Map Google. Gigant z Mountain View planuje ulepszyć tę funkcjonalność na urządzeniach z Androidem, przenosząc zarządzanie udostępnianiem lokalizacji do jednego, centralnego miejsca.

Google pracuje nad konsolidacją usług związanych z lokalizacją. W kodzie systemu odkryto dowody na to, że firma chce dodać zarządzanie lokalizacją do usług Google Play. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli zarządzać udostępnianiem lokalizacji z poziomu menu Google w aplikacji Ustawienia, a nie tylko z poziomu Map Google, jak to jest obecnie.

Łatwiejsze zarządzanie

Nowe menu pozwoli na włączanie i wyłączanie udostępniania lokalizacji dla aplikacji Google. Będzie tam również można zobaczyć listę osób, którym udostępniamy swoją lokalizację za pośrednictwem aplikacji Google, w tym Map. Niestety, zarządzanie udostępnianiem lokalizacji w aplikacjach firm trzecich, takich jak WhatsApp, nadal będzie odbywać się z poziomu tych aplikacji.

Firma z Mountain View planuje również wyświetlać powiadomienia informujące o tym, że udostępniamy naszą lokalizację innym osobom. Powiadomienie będzie zawierało skrót do Ustawień, umożliwiający szybkie wyłączenie udostępniania.

Zmiany te mają na celu uproszczenie i usprawnienie procesu udostępniania lokalizacji. Obecnie, aby udostępnić lokalizację, należy to zrobić z poziomu aplikacji Mapy Google, a następnie przejść do ustawień systemowych, aby wyłączyć udostępnianie. Nowa metoda umożliwi zarządzanie funkcją z jednego miejsca.

Tylko dla Androida

Ulepszenia, o których mowa wyżej, dotyczą tylko systemu Android. Użytkownicy iPhone'ów, którzy korzystają z Map Google, nadal będą musieli zarządzać udostępnianiem lokalizacji z poziomu samej aplikacji. Google nie ma możliwości wprowadzenia zmian w systemie iOS, który jest kontrolowany przez Apple'a.

Wprowadzenie centralnego zarządzania udostępnianiem lokalizacji to krok w dobrym kierunku. Ułatwi to korzystanie z tej funkcji i zapewni użytkownikom Androida większą kontrolę nad swoimi danymi. Czekamy z niecierpliwością na wdrożenie tych zmian.

