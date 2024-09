Mapy Google ze zmianą, której użytkownicy domagali się od lat

Użytkownicy Map Google w wersji na Android Auto w końcu doczekali się funkcji, o którą od dawna prosili.

Użytkownicy Map Google w wersji na Android Auto od lat domagali się wprowadzenia małej, ale z ich perspektywy ważne zmiany. Amerykański gigant technologiczny w końcu wysłuchał ich próśb i lipcu zapowiedział, że oczekiwana funkcja trafi do samochodów. Musieli czekać aż do teraz. O co chodzi?

Mapy Google z wyczekiwaną nowością

Chodzi o możliwość zgłaszania incydentów drogowych. Funkcja została wiele lat temu wprowadzona na urządzeniach mobilnych i przez długi czas była do nich ograniczona. To zmieniło się w lipcu tego roku, kiedy to zgłaszanie incydentów trafiło do Apple CarPlay. Google zapowiedział też, że niedługo pojawi się w Android Auto, ale stało się to dopiero teraz.

Użytkownicy Reddita donoszą, że Mapy Google w wersji na Android Auto w końcu otrzymały możliwość zgłaszania incydentów drogowych. Dzięki temu możemy informować innych uczestników ruchu drogowego o korkach, wypadkach, kontrolach czy robotach drogowych, co może zaoszczędzić im sporo czasu. Funkcja dostępna jest poprzez dodatkową ikonę żółtego trójkąta z plusem w środku. Teraz można jej używać bezpośrednio z ekranu w samochodzie, co powinno znacznie ułatwić życie kierowców.

Zobacz: Mapy Google w Android Auto z cenną nowością. Łatwiej ogarniesz adresy

Zobacz: Android Auto dostanie po głowie? Unia Europejska domaga się zmian

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Najmi Arif / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Google