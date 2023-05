Mapy Google w cieniu tragedii. Nie żyje 38-latek

Turyści wybrali się na wycieczkę na plażę. Niestety trasa, którą, jak twierdzą, wskazały im Mapy Google, okazała się niebezpieczna. Wyjazd zakończył się śmiercią mężczyzny.

Trzej chłopcy oraz ojciec dwójki z nich spadli z 60-metrowego klifu w USA podczas wędrówki szlakiem turystycznym. Dzieci udało się uratować, niestety mężczyzna stracił życie. Jak twierdzi policja, kierunek podróży został wybrany za pośrednictwem Map Google, które poprowadziły turystów w niebezpieczny teren.

Ryan Acord, 36-letni mężczyzna, wędrował po Oregonie wraz dwoma synami i 8-letnim przyjacielem dzieci. W pewnym momencie wszyscy spadli z klifu, pod którym rozpościerał się teren skalistej plaży.

Szeryf Curry Country, John Ward, twierdzi, że turyści podążali za Mapami Google, które wskazywały im niewłaściwe miejsce docelowe. Mieli sądzić, że są na wcześniej wybranym, przeznaczonym do zwiedzania terenie i kierują się w stronę popularnej plaży. Zaparkowali swój samochód i poszli pobliskim szlakiem.

Google Maps wskazał niewłaściwą trasę

Rodzina opisuje, że ​​szlak, którym mieli wędrować w kierunku Secret Beach, nie był wyraźnie oznaczony i na skutek tego znaleźli się na niewłaściwej trasie. Wcześniej skorzystali z Map Google, aby znaleźć kierunek, w którym powinni iść.

Szlak był łatwy do pokonywania aż do momentu zbliżenia się do miejsca docelowego, gdzie nagle stał się zdradliwy. W momencie zauważenia niebezpieczeństwa było jednak już za późno na reakcję i rozegrała się tragedia, która skończyła się śmiercią mężczyzny – czytamy w relacji.

Rodzinna tragedia podczas wycieczki

Ojciec w ostatniej chwili miał zauważyć, że jego dzieci znalazły się nad klifem, więc podbiegł, by je zatrzymać. Niestety poślizgnął się, próbując uratować rodzinę i spadł około 60 metrów. Mężczyzna zginął na miejscu, upadając na kamienistą plażę.

Ratownicy szybko dotarli do trójki dzieci, które także zsunęły się w dół i zabrali je w bezpieczne miejsce. Nolan, 8-latek, został znaleziony na końcu szlaku na plaży przez ratowników. Na skutek upadku doznał on poważnych obrażeń ciała i obecnie znajduje się w szpitalu.

12-letni Kade Acord znaleziony został wisząc na małym drzewie, co uratowało go przed dalszym upadkiem. Ostatnie z dzieci, 8-letni Liam Stidham, wyszedł z wypadku bez obrażeń.

Secret Beach to jedna z kilku plaż w okolicy. W ciągu ostatnich trzech lat w regionie zmarły trzy osoby. Wielokrotnie ratowano też turystów, którzy nie potrafili wydostać się sami z niebezpiecznego terenu.

Źródło zdjęć: AngieYeoh / Shutterstock

Źródło tekstu: New Stalk, oprac. własne